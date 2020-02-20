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Мадуро объявил чрезвычайное положение в энергетике после ужесточения санкций США

Новости » В мире     20.02.2020 - 13:09
Мадуро объявил чрезвычайное положение в энергетике после ужесточения санкций США
Фото: Николас Мадуро (flickr.com/Agencia de Noticias ANDES)

Под санкции попала дочерняя компания "Роснефти", помогавшая выжить режиму Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил чрезвычайное положение в энергетике после того, как США ужесточили финансовое давление на Венесуэлу и ввели санкции против "дочки" российской компании "Роснефть". Об этом сообщает агентство Reuters.

Под санкции администрации США попала 100-процентная дочка "Роснефти", швейцарская торговая компания Rosneft Trading S.A. (RTSA).

Мадуро поставил перед Венесуэлой цель увеличить добычу нефти в этом году до 2 миллионов баррелей в сутки, что более чем в два раза превышает нынешний уровень.

"Санкции, блокада - я больше не приму никаких оправданий", - сказал Мадуро.

Мадуро также заявил, что создаст президентскую комиссию для реструктуризации нефтяной отрасли страны.

"Я подписываю указ об объявлении чрезвычайного положения в энергетике в углеводородной отрасли с целью принять необходимые и срочные меры для обеспечения национальной энергетической безопасности и защиты отрасли от империалистической агрессии", - сказал он.

Напомним, 18 февраля Минфин США ввел санкции против компании Rosneft Trading, дочерней компании российской государственной корпорации "Роснефть". Ранее сообщалось, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций Соединенных Штатов Америки при помощи российской госкорпорации "Роснефть".

Отметим, в декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA, которые использовались режимом Николаса Мадуро для нелегальных поставок нефти на Кубу.

Вашингтон признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом страны и использует экономические санкции в отношении правительства Венесуэлы и его государственной нефтяной фирмы, чтобы заставить диктатора Николаса Мадуро уйти в отставку.

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