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Мадуро звинуватив Колумбію і США у підготовці замахів

Новини » Політика    22.09.2019 - 16:49
Мадуро звинуватив Колумбію і США у підготовці замахів
Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Замаху були організовані в Колумбії з схвалення Вашингтона

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що за останній рік були відвернені спроби замаху на нього, які були організовані Колумбією і Вашингтоном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, замаху були організовані в Колумбії з схвалення Сполучених Штатів Америки.

"Дуже шкода, що вони почали використовувати суто кримінальні методи і пробують здійснити політичне вбивство, щоб прибрати президента", - заявив Мадуро.

При цьому Мадуро підкреслив, що "Венесуела хоче жити в світі".

"Але стратеги, ці екстремісти і "яструби" у Вашингтоні давно вибрали Колумбію як плацдарм для військового конфлікту проти Венесуели. Це ми їм не дозволимо", - зазначив президент.

Він додав, що в Колумбії розташовані сім американських військових баз, які загрожують безпеці всієї Латинської Америки, а найбільше Венесуелі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США оголосили про залучення Міжамериканського договору про взаємну допомогу, який дозволяє Венесуелі звернутися до інших підписали його країн за військовою підтримкою.

Крім того, генеральна прокуратура Венесуели порушила кримінальну справу стосовно лідера опозиції Хуана Гуайдо, який в кінці січня оголосив себе виконуючим обов'язки глави держави. Приводом для процесуальних дій стало передбачуване намір політика відмовитися від спірної території біля річки Ессекібо на користь Гайани.

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Новини України ВенесуэлаНиколас Мадуро
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