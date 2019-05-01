Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал сумасшедшим нынешнее правительство США в ответ на заявления о том, что он уже был готов 1 мая покинуть страну на фоне массовых протестов. Об этом пишет местная газета La Nacion.

В частности, Мадуро заявил, что в США не было "более сумасшедшего правительства, чем нынешнее".

"Если кто-то проверит показания Дональда Трампа и его банды, то обнаружит психологический дисбаланс", - заявил он.

Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро на фоне протестов подготовил самолет для бегства на Кубу, однако российские власти уговорили его остаться в Венесуэле.

Отметим, сегодня Мадуро выступил с обращением к нации, в котором объявил о подавлении переворота в Венесуэле. Он также отметил, что эта попытка была предпринята по инициативе бывшего мэра Каракаса и основателя социал-демократической партии "Народная воля" Леопольдо Лопеса, который на данный момент скрывается в испанском посольстве. Ранее он заявлял, что сочувствующие оппозиции военнослужащие освободили его из-под домашнего ареста.