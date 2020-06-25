Мадуро допускает референдум о своей отставке

Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Конституция Венесуэлы допускает проведение референдума об отставке президента в середине срока его каденции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро допустил возможность проведения референдума о своей отставке. Сбор подписей в поддержку плебисцита можно будет начать 10 января 2022 года.

Трансляция выступления Мадуро велась в его Twitter.

"10 января 2022 года можно будет начать сбор подписей за проведение референдума об отзыве мандата президента Мадуро. Они могут выйти на улицы и собрать подписи граждан", - заявил он.

Мадуро напомнил, что конституция Венесуэлы допускает возможность проведения референдума в середине срока действующего президента в случае, если будет собрано достаточное количество подписей граждан страны.

Отметим, Мадуро вступил в должность 10 января 2019 года. Срок его полномочий истекает 10 января 2025 года.

Напомним, политический кризис в Венесуэле начался после президентских выборов 2018 года, в которых победителем объявили Николаса Мадуро. Он возглавлял страну с 2013 года, однако в 2019 году Национальное собрание Венесуэлы из-за нарушений во время выборов признало Мадуро нелегитимным. Также в январе 2019 парламент Венесуэлы отстранил Мадуро от должности, назначив и.о. президента Хуана Гуайдо.

Временным главой государства Гуайдо признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Мадуро называет действия Гуайдо госпереворотом, организованным США.

Вашингтон использует экономические санкции в отношении правительства Венесуэлы и его государственной нефтяной фирмы, чтобы заставить Николаса Мадуро уйти в отставку.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что США приложат все усилия, чтобы уничтожить тиранию в Венесуэле.

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Автор: Надежда Собенко