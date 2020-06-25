Мадуро допускає референдум про свою відставку

Фото: Ніколас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

Конституція Венесуели допускає проведення референдуму про відставку президента в середині терміну його каденції

Президент Венесуели Ніколас Мадуро допустив можливість проведення референдуму про свою відставку. Збір підписів на підтримку плебісциту можна буде розпочати 10 січня 2022 року.

Трансляція виступу Мадуро велася у його Twitter.

"10 січня 2022 року можна буде розпочати збір підписів за проведення референдуму про відкликання мандата президента Мадуро. Вони можуть вийти на вулиці і зібрати підписи громадян", - заявив він.

Мадуро нагадав, що конституція Венесуели допускає можливість проведення референдуму в середині строку чинного президента у разі, якщо буде зібрано достатню кількість підписів громадян країни.

Зазначимо, Мадуро вступив на посаду 10 січня 2019 року. Термін його повноважень закінчується 10 січня 2025 року.

Нагадаємо, політична криза в Венесуелі почалася після президентських виборів 2018 року, в яких переможцем оголосили Ніколаса Мадуро. Він очолював країну з 2013 року, проте в 2019 році Національні збори Венесуели через порушення під час виборів визнало Мадуро нелегітимним. Також у січні 2019 парламент Венесуели усунув Мадуро від посади, призначивши в.о. президента Хуана Гуайдо.

Тимчасовим главою держави Гуайдо визнали США, до них приєдналися країни Групи Ліми (за винятком Мексики), Організація американських держав та низка європейських країн.

Мадуро називає дії Гуайдо госпереворотом, організованим США.

Вашингтон використовує економічні санкції відносно уряду Венесуели та його державної нафтової фірми, щоб змусити Ніколаса Мадуро піти у відставку.

Раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що США докладуть всі зусилля, щоб знищити тиранію у Венесуелі.

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Автор: Надія Собенко