Мадридский суд постановил, что УЕФА не может исключать из еврокубков основателей Суперлиги

Суд считает, что у УЕФА нет права исключать клубы, которые входят в состав организации и были создателями Суперлиги, а именно "Ювентус", "Реал" и "Барселона", до сих пор не заявившие о выходе из проекта. Кроме этого, суд считает, что УЕФА должен отозвать все дисциплинарные требования от этих клубов в виде отказа от 5% доходов с еврокубков, а также уплаты 15 миллионов евро штрафа каждым.

В случае невыполнения решения, суд грозит открыть расследование за неподчинение.

Напомним, что в середине апреля 12 топ-клубов Европы заявили о создании Суперлиги, которая включала бы в себя топ-клубы со всей Европы и стала бы альтернативой Лиге чемпионов от УЕФА. Идею встретили очень вражески болельщики всех клубов и в течение пары суток о выходе из проекта заявили большинство клубов. "Ювентус", "Реал" и "Барса" пока формально остаются в числе создателей "Суперлиги".

В последующие недели СМИ писали об угрозе исключения этих клубов из еврокубков, но под конец месяца УЕФА уведомил их, что этого не произойдет в обмен на уплату штрафов. Также УЕФА открыл, а затем приостановил дисциплинарное расследование из-за возможной судебной тяжбы.

Считается, что движущей силой создания Суперлиги являются президент "Реала" Флорентино Перес и руководитель "Ювентуса" Андреа Аньелли, который на тот момент также был одним из вице-президентов УЕФА. Позже он покинул эту должность.