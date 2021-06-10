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УЕФА приостановил дела против клубов-основателей Суперлиги из-за возможного суда

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Четверг 10 июня 2021 11:59
УЕФА приостановил дела против клубов-основателей Суперлиги из-за возможного суда Фото: логотип УЕФА (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

УЕФА приостановил дисциплинарные дела против трех клубов-основателей Суперлиги - "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса". Клубы подали иск в суд.

Об этом сказано в официальном сообщении на сайте УЕФА.

Апеляционный комитет УЕФА решил приостановить разбирательство на неопределенный срок против этих трех клубов. Они остались единственными, кто спустя несколько дней после заявления о создании Суперлиги, не заявили о выходе из проекта.

Известно, что "Реал", "Барселона" и "Ювентус" подали на УЕФА и ФИФА иск в суд Евросоюза, считая, что организации нарушают законы ЕС о конкуренции, открывая дела против них.

Считается, что движущей силой создания Суперлиги являются президент "Реала" Флорентино Перес и руководитель "Ювентуса" Андреа Аньелли, который на тот момент также был одним из вице-президентов УЕФА. Позже он покинул эту должность.

В Суперлиге изначально также были "Арсенал", "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль". Эти шесть английских клубов в течение трех дней после заявления о создании нового турнира заявили о выходе из него. В среду СМИ сообщили, что эти шесть клубов выплатят английской Премьер-лиге штраф общей суммой в 31 миллион фунтов. Также к созданию турнира были причастны итальянские "Интер" и "Милан, мадридский "Атлетико".

Клубам, которые участвовали в создании турнира и не заявили о выходе из него, якобы грозят большие штрафы и исключение из еврокубков.

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