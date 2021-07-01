Мадридський суд постановив, що УЄФА не може виключати з єврокубків засновників Суперліги

Суд вважає, що у УЄФА немає права виключати клуби, які входять до складу організації і були творцями Суперліги, а саме "Ювентус", "Реал" і "Барселона", які досі не заявили про вихід з проекту. Крім цього, суд вважає, що УЄФА повинен відкликати всі дисциплінарні вимоги від цих клубів у вигляді відмови від 5% доходів з єврокубків, а також сплати 15 мільйонів євро штрафу кожним.

У разі невиконання рішення, суд загрожує відкрити розслідування за непокору.

Нагадаємо, що в середині квітня 12 топ-клубів Європи заявили про створення Суперліги, яка включала б в себе топ-клуби з усієї Європи і стала б альтернативою Лізі чемпіонів від УЄФА. Ідею зустріли дуже ворожо вболівальники всіх клубів і протягом пари діб про вихід з проекту заявили більшість клубів. "Ювентус", "Реал" і "Барса" поки формально залишаються в числі творців "Суперліги".

У наступні тижні ЗМІ писали про загрозу виключення цих клубів з єврокубків, але під кінець місяця УЄФА повідомив їх, що цього не відбудеться в обмін на сплату штрафів. Також УЄФА відкрив, а потім призупинив дисциплінарне розслідування через можливу судову тяжбу.

Вважається, що рушійною силою створення Суперліги є президент " Реала" Флорентіно Перес і керівник "Ювентуса" Андреа Аньєллі, який на той момент також був одним з віце-президентів УЄФА. Пізніше він покинув цю посаду.