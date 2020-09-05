ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Мадриде усиливают ограничения на массовые мероприятия

Автор: РБК-Украина

С понедельника, 7 сентября, в Мадриде усиливают ограничения на массовые мероприятия. Такое решение властей было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с COVID-19.

Об этом сообщает El Pais.

Ограничения будут касаться встреч как в публичном, так и частном пространстве.

Кроме того, возвращают ограничения на количество участников таких мероприятий как мессы, свадьбы, крестины, похороны. В залах крематориев теперь разрешено собирать не более 25 человек, а во время церемоний на улице - не более 50 человек.

Самые читаемые новости

На свадьбах и других праздничных мероприятиях количество участников должно быть не более 60% вместительности зала. При этом запрещены коктейли, собрание возле бара и танцы - потреблять пищу и напитки можно только сидя.

Правительство планирует пересматривать ограничения каждые 15 дней.

Напомним, Украина внесла Испанию в список "красных" стран.

Кроме того, в Испании за соблюдением карантина будут следить военные.

Добавим, что в конце июля в МИД Испании отметили, что страна безопасна как для туристов, так и самих испанцев.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ИспанияМадридкарантин