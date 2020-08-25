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В Испании за соблюдением карантина будут следить военные

Мадрид, Вторник 25 августа 2020 16:02
В Испании за соблюдением карантина будут следить военные
Фото: Педро Санчез (flickr.com/psoe)
Автор: РБК-Украина

Около 2 тысяч военных направят в 17 регионов страны

Правительство Испании намерено привлечь армию для контроля за карантинными мерами по борьбе с распространением COVID-19. Военные будут выполнять задачи по контролю мер, особенно в тех районах, где есть трудности.

Об этом заявил глава правительства Испании Педро Санчес, передает издание Clarin.

По его словам, в 17 регионов страны направят около двух тысяч военных, однако, Санчес не исключает, что их может быть и больше.

Кроме того, Санчес предложил регионам объявить режим "тревоги".

Отметим, что начала распространения коронавируса в Испании было выявлено более 405 тысяч заболевших.

Напомним, в конце июля в МИД Испании отметили, что страна безопасна как для туристов, так и самих испанцев.

Кроме того, Великобритания ввела режим самоизоляции в течение 14 дней для граждан, приезжающих из Испании.

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