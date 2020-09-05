У Мадриді посилюють обмеження на масові заходи

З понеділка, 7 вересня, в Мадриді посилюють обмеження на масові заходи. Таке рішення влади було ухвалене у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з COVID-19.
Про це повідомляє El Pais.
Обмеження будуть стосуватися зустрічей як в публічному, так і приватному просторі.
Крім того, повертають обмеження на кількість учасників таких заходів як меси, весілля, хрестини, похорон. У залах крематоріїв тепер дозволено збирати не більше 25 осіб, а під час церемоній на вулиці - не більше 50 осіб.
На весіллях та інших святкових заходах кількість учасників має бути не більше 60% місткості зали. При цьому заборонені коктейлі, збори біля бару і танці - споживати їжу та напої можна тільки сидячи.
Уряд планує переглядати обмеження кожні 15 днів.
Нагадаємо, Україна внесла Іспанію в список "червоних" країн.
Крім того, в Іспанії за дотриманням карантину будуть стежити військові.
Додамо, що наприкінці липня в МЗС Іспанії відзначили, що країна безпечна як для туристів, так і самих іспанців.