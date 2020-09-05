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У Мадриді посилюють обмеження на масові заходи

Мадрид, Субота 05 вересня 2020 10:18
У Мадриді посилюють обмеження на масові заходи
Фото: Мадрид (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

З понеділка, 7 вересня, в Мадриді посилюють обмеження на масові заходи. Таке рішення влади було ухвалене у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з COVID-19.

Про це повідомляє El Pais.

Обмеження будуть стосуватися зустрічей як в публічному, так і приватному просторі.

Крім того, повертають обмеження на кількість учасників таких заходів як меси, весілля, хрестини, похорон. У залах крематоріїв тепер дозволено збирати не більше 25 осіб, а під час церемоній на вулиці - не більше 50 осіб.

На весіллях та інших святкових заходах кількість учасників має бути не більше 60% місткості зали. При цьому заборонені коктейлі, збори біля бару і танці - споживати їжу та напої можна тільки сидячи.

Уряд планує переглядати обмеження кожні 15 днів.

Нагадаємо, Україна внесла Іспанію в список "червоних" країн.

Крім того, в Іспанії за дотриманням карантину будуть стежити військові.

Додамо, що наприкінці липня в МЗС Іспанії відзначили, що країна безпечна як для туристів, так і самих іспанців.

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