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В Мадриде из-за снегопадов погибли два человека

Автор: РБК-Украина

Мощный снегопад парализовал столицу Испании Мадрид. В результате непогоды в городе погибли два человека.

Об этом сообщает El Pais.

Жертвой непогоды бездомный, который умер от переохлаждения в Сарагосе. Также погибла жительница Малаги, застрявшая в собственном авто. Автомобиль

Военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям занимаются спасением водителей, которые не могут выбраться из-за снежных заносов. За ночь была оказана помощь около ста водителям.

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Все культурные и развлекательные мероприятия отменены, не будет и сбора мусора из-за опасности, что машины может занести. Также в мадридском регионе отменили учебу в школах и университетах.

Запрещено движение грузового транспорта во всем регионе Мадрид.

Сложная ситуация сложилась и в других центральных районах Испании. В Толедо, который был парализован еще накануне, к очистке улиц от снега также привлекли военных.

Напомним, накануне в Мадриде начался снегопад, который парализовал работу аэропорта и железнодорожного транспорта. На севере Испании зафиксирован рекордный температурный минимум.

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