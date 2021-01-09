ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Мадриді через снігопади загинули дві людини

Автор: РБК-Україна

Потужний снігопад паралізував столицю Іспанії Мадрид. В результаті негоди в місті загинули дві людини.

Про це повідомляє El Pais.

Жертвою негоди бездомний, який помер від переохолодження в Сарагосі. Також загинула мешканка Малаги, застрягла у власному авто. Автомобіль

Військові підрозділи з надзвичайних ситуацій займаються порятунком водіїв, які не можуть вибратися з-за снігових заметів. За ніч було надано допомогу близько ста водіям.

Популярні новини

Всі культурні та розважальні заходи скасовані, не буде і збору сміття з-за небезпеки, що машину може занести. Також в мадридському регіоні скасовано навчання в школах і університетах.

Заборонено рух вантажного транспорту у всьому регіоні Мадрид.

Складна ситуація склалася і в інших центральних районах Іспанії. У Толедо, який був паралізований ще напередодні, до очищення вулиць від снігу також залучили військових.

Нагадаємо, напередодні у Мадриді розпочався снігопад, який паралізував роботу аеропорту та залізничного транспорту. На півночі Іспанії зафіксовано рекордний температурний мінімум.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрІспаніяМадрид