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В Мадриде началась многотысячная акция против помилования политиков-сепаратистов Каталонии

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Мадрид, Воскресенье 13 июня 2021 15:24
В Мадриде началась многотысячная акция против помилования политиков-сепаратистов Каталонии Фото: в Мадриде многотысячная акция против помилования каталонских сепаратистских политиков (twitter.com/rosadiezglez)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Многотысячная акция против помилования каталонских политиков-сепаратистов, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году, проходит в Мадриде. На митинг вышли около 25 тысяч человек.

Об этом сообщает испанская радиосеть La Cadena SER.

Акция протеста началась в центре Мадрида на площади Колумба около полудня (13:00 по Киеву). Участники митинга вышли с испанскими флагами. Они призывают к отставке премьер-министра Педро Санчеса, а также выступают против помилования осужденных политиков-сепаратистов Каталонии.

"Мы просим вас не продавать национальный суверенитет за горстку голосов. Свободно и без гнева, за Испанию, за Конституцию и за справедливость, Испания - да и прощает - нет", - сказал, обращаясь к собравшимся лидер Народной партии, член Конгресса Депутатов Испании Пабло Касадо.

Напомним, в конце мая Верховный суд Испании выступил против помилования каталонских политиков, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в начале октября 2017 года. Среди инициаторов плебисцита - тогдашний лидер Женералитата Каталонии Карлос Пучдемон. Правительство в Мадриде назвало референдум и его результаты неконституционными.

Отметим, в октябре 2019 года Верховный суд Испании приговорил к длительному тюремному заключению девятерых каталонских политиков, включая Пучдемона и общественных деятелей за попытку сепаратизма. Такое решение вызвало протесты в Каталонии.

В октябре 2019 года лидер Каталонии Ким Торра выступал с заявлениями в необходимости проведения нового референдума за независимость Каталонии в течение следующих двух лет. В регионе планируют провести новый референдум до 2021 года.

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