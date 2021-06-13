В Мадриде началась многотысячная акция против помилования политиков-сепаратистов Каталонии

Многотысячная акция против помилования каталонских политиков-сепаратистов, осужденных за участие в организации незаконного референдума о независимости региона в 2017 году, проходит в Мадриде. На митинг вышли около 25 тысяч человек.

Об этом сообщает испанская радиосеть La Cadena SER.

Акция протеста началась в центре Мадрида на площади Колумба около полудня (13:00 по Киеву). Участники митинга вышли с испанскими флагами. Они призывают к отставке премьер-министра Педро Санчеса, а также выступают против помилования осужденных политиков-сепаратистов Каталонии. "Мы просим вас не продавать национальный суверенитет за горстку голосов. Свободно и без гнева, за Испанию, за Конституцию и за справедливость, Испания - да и прощает - нет", - сказал, обращаясь к собравшимся лидер Народной партии, член Конгресса Депутатов Испании Пабло Касадо.