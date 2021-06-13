У Мадриді почалася багатотисячна акція проти помилування політиків-сепаратистів Каталонії

Багатотисячна акція проти помилування каталонських політиків-сепаратистів, засуджених за участь в організації незаконного референдуму про незалежність регіону в 2017 році, проходить в Мадриді. На мітинг вийшли близько 25 тисяч осіб.

Про це повідомляє іспанська радіомережа La Cadena SER.

Акція протесту почалася в центрі Мадрида на площі Колумба близько полудня (13:00 за Києвом). Учасники мітингу вийшли з іспанськими прапорами. Вони закликають до відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса, а також виступають проти помилування засуджених політиків-сепаратистів Каталонії. "Ми просимо вас не продавати національний суверенітет за жменьку голосів. Вільно і без гніву, за Іспанію, за Конституцію і за справедливість, Іспанія - так й прощає - ні", - сказав, звертаючись до присутніх лідер Народної партії, член Конгресу депутатів Іспанії Пабло Касадо.