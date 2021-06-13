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У Мадриді почалася багатотисячна акція проти помилування політиків-сепаратистів Каталонії

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Мадрид, Неділя 13 червня 2021 15:24
У Мадриді почалася багатотисячна акція проти помилування політиків-сепаратистів Каталонії Фото: у Мадриді багатотисячна акція проти помилування каталонських сепаратистських політиків (twitter.com/rosadiezglez)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Багатотисячна акція проти помилування каталонських політиків-сепаратистів, засуджених за участь в організації незаконного референдуму про незалежність регіону в 2017 році, проходить в Мадриді. На мітинг вийшли близько 25 тисяч осіб.

Про це повідомляє іспанська радіомережа La Cadena SER.

Акція протесту почалася в центрі Мадрида на площі Колумба близько полудня (13:00 за Києвом). Учасники мітингу вийшли з іспанськими прапорами. Вони закликають до відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса, а також виступають проти помилування засуджених політиків-сепаратистів Каталонії.

"Ми просимо вас не продавати національний суверенітет за жменьку голосів. Вільно і без гніву, за Іспанію, за Конституцію і за справедливість, Іспанія - так й прощає - ні", - сказав, звертаючись до присутніх лідер Народної партії, член Конгресу депутатів Іспанії Пабло Касадо.

Нагадаємо, наприкінці травня Верховний суд Іспанії виступив проти помилування каталонських політиків, засуджених за участь у організації незаконного референдуму про незалежність регіону на початку жовтня 2017 року. Серед ініціаторів плебісциту - тодішній лідер женералітату Каталонії Карлос Пучдемон. Уряд в Мадриді назвав референдум і його результати неконституційними.

Відзначимо, в жовтні 2019 року Верховний суд Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків, включаючи Пучдемона і громадських діячів за спробу сепаратизму. Таке рішення викликало протести в Каталонії.

У жовтні 2019 року лідер Каталонії Кім Торра виступав із заявами в необхідності проведення нового референдуму за незалежність Каталонії протягом наступних двох років. У регіоні планують провести новий референдум до 2021 року.

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