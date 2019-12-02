В Мадриде началась Климатическая конференция ООН

В понедельник, 2 декабря, в столице Испании Мадриде началась Климатическая конференция ООН (COP25). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, во время открытия Конференции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с требованием перейти к решительным действиям в защиту окружающей среды.

"Мы должны показать, что серьезно настроены на то, чтобы прекратить нашу войну против природы. В вопросе защиты окружающей среды человечество должно выбрать между путем "надежды" и путем "капитуляции", - заявил Гутерриш.

Во время мероприятия участники обсудят выполнение условий Парижского соглашения по защите климата, которое было подписано в 2015 году. Тогда 190 стран мира приняли на себя обязательства принимать меры для того, чтобы не допустить глобального потепления.

Основной целью соглашения является сокращение выбросов СО2 в атмосферу. Именно они являются причиной повышения температуры воздуха на два градуса Цельсия и глобального изменения климата. Страны договорились снизить этот показатель до 1,5 градуса. Для достижения этой цели выбросы в атмосферу к 2030 году должны снизиться на 45% в сравнении с показателями 2010 года.

Климатическая конференция ООН пройдет в Мадриде со 2 по 13 декабря. В ней примут участие около 29 тыс. представители почти 200 государств мира. Среди участников заявлены главы государств и правительств и министры. Посетит конференцию и шведская екоактивистка Грета Тунберг.

Напомним, 28 ноября Европарламент объявил климатический чрезвычайное положение в Европейском союзе. За соответствующую резолюцию проголосовали 429 евродепутатов, 225 высказались против.

Кроме того, 9 ноября во Франции вступил в силу закон об энергетике и климат, которым был объявлен экологический и климатический чрезвычайное положение. Французские власти до 2030 года должна уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также к 2022 году закрыть все угольные электростанции страны.