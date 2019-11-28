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Европарламент объявил климатическое чрезвычайное положение

Новости » Политика     28.11.2019 - 14:56
Европарламент объявил климатическое чрезвычайное положение
Фото: Европарламент (European Union 2017 - European Parliament)

Европарламент призвал предпринимать больше мер для защиты климата

Европейский парламент в четверг, 28 ноября, объявил климатическое чрезвычайное положение в Европейском союзе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европарламента.

За соответствующую резолюцию проголосовали 429 евродепутатов, 225 высказались против.

Европарламент призвал Европейскую комиссию и государства-члены ЕС принимать больше мер для защиты климата.

Во время обсуждения проекта резолюции консервативные депутаты, в частности, из Германии критиковали употребление словосочетание "чрезвычайное положение". Впрочем, их предложение использовать формулировку "неотложная необходимость защиты климата" не была поддержана большинством.

Как отмечается, в Европе более тысячи административных единиц объявили климатическое чрезвычайное положение, несмотря на последствия изменений климата, и таким образом закрепили защиту окружающей среды как приоритет для работы местных органов власти.

Так, в сентябре 2019 года соответствующее решение принял парламент Австрии. В Германии такие решения приняты властью 43 городов. В этом году к этому движению присоединились также города Ирландии, Португалии и Франции.

В мире первыми климатический чрезвычайное положение объявили города в Австралии в 2016 году, США в 2017 году и Канаде в прошлом году.

Отметим, со 2 по 13 декабря в столице Испании Мадриде состоится Климатическая конференция ООН.

Напомним, 9 ноября во Франции вступил в силу закон об энергетике и климат, которым был объявлен экологический и климатический чрезвычайное положение. Французские власти до 2030 года должна уменьшить использование ископаемого топлива на 40%, а также к 2022 году закрыть все угольные электростанции страны.

Кроме того, США официально объявили о начале процедуры выхода из Парижской климатической соглашения. Однако США продолжат заниматься исследованиями в области зеленой энергетики и пользоваться возобновляемыми источниками энергии.

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