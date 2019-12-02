У Мадриді почалася Кліматична конференція ООН

У понеділок, 2 грудня, у столиці Іспанії Мадриді почалася Кліматична конференція ООН (COP25). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, під час відкриття Конференції генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш виступив з вимогою перейти до рішучих дій на захист довкілля.

"Ми маємо показати, що серйозно налаштовані на те, щоб припинити нашу війну проти природи. У питанні захисту довкілля людство має обрати між шляхом "надії" та шляхом "капітуляції", - заявив Гутерріш.

Під час заходу учасники обговорять виконання умов Паризької угоди з захисту клімату, яка була підписана у 2015 році. Тоді 190 країн світу взяли на себе зобов'язання вживати заходів для того, щоб не допустити глобального потепління.

Основною метою угоди є скорочення викидів СО2 в атмосферу. Саме вони є причиною підвищення температури повітря на два градуси Цельсія і глобальної зміни клімату. Країни домовилися знизити цей показник до 1,5 градуса. Для досягнення цієї мети викиди в атмосферу до 2030 року мають зменшитися на 45% у порівнянні з показниками 2010 року.

Кліматична конференція ООН триватиме у Мадриді з 2 до 13 грудня. У ній візьмуть участь близько 29 тис. представників майже 200 держав світу. Серед учасників заявлені глави держав і урядів та міністри. Відвідає конференцію і шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Нагадаємо, 28 листопада Європарламент оголосив кліматичний надзвичайний стан в Європейському союзі. За відповідну резолюцію проголосували 429 євродепутатів, 225 висловились проти.

Крім того, 9 листопада у Франції набув чинності закон про енергетику та клімат, яким було оголошено екологічний та кліматичний надзвичайний стан. Французька влада до 2030 року повинна зменшити використання викопного пального на 40%, а також до 2022 року закрити всі вугільні електростанції країни.