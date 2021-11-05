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В Мадриде мужчина угрожал ножом прохожим: его застрелили

Автор: Валерия Полищук

В испанской столице Мадриде мужчина угрожал ножом прохожим. Его застрелили правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Инцидент произошел у местной поликлиники. У мужчины при себе был большой кухонный нож, которым он стал угрожать прохожим.

Когда к месту происшествия прибыли правоохранители, мужчина ранил одного из них в руку. В результате полиции пришлось применить огнестрельное оружие.

Нападавшим, который умер в результате полученных ранений, являлся выходец из Африки. Это был бездомный и ему было около 35 лет.

Только за последний год его задерживали четыре раза за нападение на представителей власти.

Полиция не считает случившееся терактом.

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ИспанияМадрид