У Мадриді чоловік погрожував ножем перехожим: його застрелили

В іспанській столиці Мадриді чоловік погрожував ножем перехожим. Його застрелили правоохоронці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Інцидент стався біля місцевої поліклініки. У чоловіка при собі був великий кухонний ніж, яким він став погрожувати перехожим.
Коли до місця події прибули правоохоронці, чоловік поранив одного з них в руку. В результаті поліції довелося застосувати вогнепальну зброю.
Нападником, який помер в результаті отриманих поранень, був виходець з Африки. Це був бездомний і йому було близько 35 років.
Тільки за останній рік Його затримували чотири рази за напад на представників влади.
Поліція не вважає те, що трапилося терактом.