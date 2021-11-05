У Мадриді чоловік погрожував ножем перехожим: його застрелили

Інцидент стався біля місцевої поліклініки. У чоловіка при собі був великий кухонний ніж, яким він став погрожувати перехожим.

Коли до місця події прибули правоохоронці, чоловік поранив одного з них в руку. В результаті поліції довелося застосувати вогнепальну зброю.

Нападником, який помер в результаті отриманих поранень, був виходець з Африки. Це був бездомний і йому було близько 35 років.

Тільки за останній рік Його затримували чотири рази за напад на представників влади.

Поліція не вважає те, що трапилося терактом.