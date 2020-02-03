В Мадриде экстренно сел самолет со 130 пассажирами

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Через полчаса после взлета часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель

В испанской столице Мадрид экстренно сел самолет со 130 пассажирами из-за частичного разрушения шасси и двигателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Известно, что борт AC837 вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вскоре вернулся из-за технической неисправности.

По информации Reuters, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.

Напомним, за несколько часов до инцидента с бортом Air Canada в том же аэропорту Мадрида обнаружили присутствие беспилотников в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос. Поэтому аэропорт временно приостановил работу и перенаправил рейсы, прибывающие в другие города.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp Airlines с 1 февраля приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Приостановка полетов связана с продолжением запрета выполнения полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, введенного Госавиаслужбой Украины с 9 января текущего года.

Как сообщало РБК-Украина, президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что возобновление рейсов в Иран после атаки на самолет, в результате которого погибли 176 людей, даже не рассматривается.