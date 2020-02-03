ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Мадриде экстренно сел самолет со 130 пассажирами

Новости » Происшествия     03.02.2020 - 20:40
В Мадриде экстренно сел самолет со 130 пассажирами
Иллюстративное фото (laquotidienne.fnh.ma)

Через полчаса после взлета часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель

В испанской столице Мадрид экстренно сел самолет со 130 пассажирами из-за частичного разрушения шасси и двигателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Известно, что борт AC837 вылетел из аэропорта Мадрида в Торонто, но вскоре вернулся из-за технической неисправности.

По информации Reuters, часть шасси Boeing 767 оторвалась и попала в двигатель. Это произошло через полчаса после взлета.

Напомним, за несколько часов до инцидента с бортом Air Canada в том же аэропорту Мадрида обнаружили присутствие беспилотников в непосредственной близости от взлетно-посадочных полос. Поэтому аэропорт временно приостановил работу и перенаправил рейсы, прибывающие в другие города.

Ранее сообщалось, что авиакомпания SkyUp Airlines с 1 февраля приостановит выполнение регулярных рейсов в Шарджу (ОАЭ) из Запорожья, Львова и Харькова. Приостановка полетов связана с продолжением запрета выполнения полетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака, введенного Госавиаслужбой Украины с 9 января текущего года.

Как сообщало РБК-Украина, президент "Международных авиалиний Украины" (МАУ) Евгений Дыхне заявил, что возобновление рейсов в Иран после атаки на самолет, в результате которого погибли 176 людей, даже не рассматривается.

Воздушное пространство над аэропортом Мадрида закрыто из-за беспилотников В Испании зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Новости Украины ИспанияМадридпосадка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь