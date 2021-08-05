В Мадриде арестовали одного из боссов итальянской мафии

В Мадриде арестовали беглого итальянца, которого называют лидером одной из самых богатых преступных организаций в мире. Итальянские правоохранители идентифицировали его как 60-летнего Доменико Павильянити, лидера базирующегося в Калабрии преступного синдиката "Ндрангета".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Павильянити был задержан в ходе совместной операции с карабинерами. У него при себе были поддельные португальские документы, шесть мобильных телефонов и 6 тысяч евро.

Полиция считает, что Павильянити является главой клана "Ндрангета", названного в его честь, который действует по всему миру с базы в трех деревнях в итальянском регионе Калабрия.

Павильянити был заочно приговорен в январе этого года к 11 годам, восьми месяцам и 15 дням лишения свободы за ряд преступлений, включая убийство и преступное сообщество с целью торговли наркотиками.

Ранее он был приговорен в Италии к пожизненному заключению, сокращенному позднее до 30 лет, за серию убийств и преступлений, связанных с торговлей наркотиками, начиная с 1980-х годов. Но он был освобожден в октябре 2019 года из-за ошибки при подсчете срока.

Он бежал в Испанию, где ему помогали и защищали подельники по наркоторговле.

Фото: один из боссов итальянской мафии Доменико Павильянити (by Italian Carabinieri)

Преступный синдикат "Ндрангета" набирал силу по мере упадка сицилийской мафии.

По словам следователей, он использовал десятки миллиардов долларов, полученных от продажи кокаина, для расширения своего криминального влияния и разветвления в Европе, Австралии, Северной и Южной Америке и Африке.