У Мадриді заарештували одного з босів італійської мафії

У Мадриді заарештували втікача італійця, якого називають лідером однієї з найбагатших злочинних організацій у світі. Італійські правоохоронці ідентифікували його як 60-річного Доменіко Павільяніті, лідера базується в Калабрії злочинного синдикату "Ндрангета".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Павільяніті був затриманий в ході спільної операції з карабінерами. У нього при собі були підроблені португальські документи, шість мобільних телефонів і 6 тисяч євро.

Поліція вважає, що Павільяніті є главою клану "Ндрангета", названого на його честь, який діє по всьому світу з бази в трьох селах в італійському регіоні Калабрія.

Павільяніті був заочно засуджений в січні цього року до 11 років, восьми місяців і 15 днів позбавлення волі за ряд злочинів, включаючи вбивство і злочинне співтовариство з метою торгівлі наркотиками.

Раніше він був засуджений в Італії до довічного ув'язнення, скороченого пізніше до 30 років, за серію вбивств і злочинів, пов'язаних з торгівлею наркотиками, починаючи з 1980-х років. Але він був звільнений у жовтні 2019 року через помилку при підрахунку терміну.

Він втік до Іспанії, де йому допомагали і захищали подільники з наркоторгівлі.

Фото: один з босів італійської мафії Доменіко Павільяніті (by Italian Carabinieri)

Злочинний синдикат "Ндрангета" набирав силу в міру занепаду сицилійської мафії.

За словами слідчих, він використовував десятки мільярдів доларів, отриманих від продажу кокаїну, для розширення свого кримінального впливу і розгалуження в Європі, Австралії, Північній і Південній Америці та Африці.