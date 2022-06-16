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Мадрид станет саммитом, который изменит НАТО, - Столтенберг

Фото: генеральный секретарь
Автор: Александр Белоус

Саммит НАТО в Мадриде в конце июня изменит Альянс. Союзники по НАТО готовы пройти "долгий путь" и поддержать Украину в ее борьбе с Россией, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RAI.

"В Мадриде нас ждет саммит, который трансформирует НАТО: мы примем важные решения по вопросам обороны и сдерживания, мы модернизируем Североатлантический союз, утвердим "Стратегический компас", у нас будут контакты с нашими азиатскими партнерами, а также со Швецией и Финляндией", - сказал Столтенберг, открывая второй день министерской конференции в Брюсселе.

По его словам, также будет принято решение об увеличении расходов на оборону.

Напомни, третья встреча Контактной группы по обороне Украины стартовала в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 15 июня. Участники заседания обсудят дальнейшую военную поддержку Украины.

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