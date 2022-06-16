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Мадрид стане самітом, який змінить НАТО, - Столтенберг

Фото: генеральний секретар
Автор: Олександр Білоус

Саміт НАТО в Мадриді в кінці червня змінить Альянс. Союзники по НАТО готові пройти "довгий шлях" і підтримати Україну в її боротьбі з Росією, заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RAI.

"В Мадриді нас чекає саміт, який трансформує НАТО: ми приймемо важливі рішення з питань оборони і стримування, ми модернізуємо альянс, затвердимо "Стратегічний компас", у нас будуть контакти з нашими азіатськими партнерами, а також зі Швецією і Фінляндією", - сказав Столтенберг, відкриваючи другий день міністерської конференції в Брюсселі.

За його словами, також буде прийнято рішення про збільшення витрат на оборону.

Нагадай, третя зустріч Контактної групи з оборони України стартувала в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 15 червня. Учасники засідання обговорять подальшу військову підтримку України.

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НАТО