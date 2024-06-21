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Мадрид розслідує причетність Росії до спроби відділення Каталонії від Іспанії

Архівне фото: Мадрид розслідує причетність Росії до спроби відділення Каталонії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці розпочали розслідування справи, пов'язаної з імовірним втручанням Росії в події навколо Каталонії, де 2017 року було зроблено спробу проголошення незалежності від Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Підставою для відкриття справи стали численні факти, зібрані останніми роками спецслужбами Іспанії.

Керівник слідчого суду №1 Барселони Хоакін Агірре вважає, що РФ надавала підтримку сепаратистам.

Підозрюваними у справі проходять 11 каталонських політиків і чиновників, зокрема колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон і його найближчі соратники.

Агірре додав, що РФ бажає дестабілізувати політично й економічно країни Європейського союзу, адже Кремль здійснював аналогічні спроби щодо інших держав.

Про що йдеться

У 2017 році Каталонія провела референдум про незалежність, який іспанський уряд визнав незаконним. Попри це, каталонський парламент проголосив незалежність, що призвело до втручання іспанської влади. 

Мадрид узяв прямий контроль над регіоном, розпустивши каталонський уряд. Лідерів сепаратистів заарештували, а деякі, включно з Карлесом Пучдемоном, втекли за кордон, щоб уникнути судового переслідування.

Росія намагається впливати на Європу

Варто нагадати, що Кремль займається зловмисною діяльністю і намагається впливати на країни Європи.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що наступними цілями російської агресії можуть бути країни Балтії, Польща або Балкани.

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