Основанием для открытия дела стали многочисленные факты, собранные в последние годы спецслужбами Испании.

Руководитель следственного суда №1 Барселоны Хоакин Агирре считает, что РФ оказывала поддержку сепаратистам.

Подозреваемыми по делу проходят 11 каталонских политиков и чиновников, в том числе бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшие соратники.

Агирре добавил, что РФ желает дестабилизировать политически и экономически страны Европейского союза, ведь Кремль осуществлял аналогичные попытки в отношении других государств.

О чем идет речь

В 2017 году Каталония провела референдум о независимости, который испанское правительство признало незаконным. Несмотря на это, каталонский парламент провозгласил независимость, что привело к вмешательству испанских властей.

Мадрид взял прямой контроль над регионом, распустив каталонское правительство. Лидеров сепаратистов арестовали, а некоторые, включая Карлеса Пучдемона, сбежали за границу, чтобы избежать судебного преследования.

Россия пытается влиять на Европу

Стоит напомнить, что Кремль занимается злонамеренной деятельностью и пытается влиять на страны Европы.