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Мадрид расследует причастность России к попытке отделения Каталонии от Испании

Архивное фото: Мадрид расследует причастность России к попытке отделения Каталонии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители начали расследование дела, связанного с вероятным вмешательством России в события вокруг Каталонии, где в 2017 году была предпринята попытка провозглашения независимости от Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Основанием для открытия дела стали многочисленные факты, собранные в последние годы спецслужбами Испании.

Руководитель следственного суда №1 Барселоны Хоакин Агирре считает, что РФ оказывала поддержку сепаратистам.

Подозреваемыми по делу проходят 11 каталонских политиков и чиновников, в том числе бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон и его ближайшие соратники.

Агирре добавил, что РФ желает дестабилизировать политически и экономически страны Европейского союза, ведь Кремль осуществлял аналогичные попытки в отношении других государств.

О чем идет речь

В 2017 году Каталония провела референдум о независимости, который испанское правительство признало незаконным. Несмотря на это, каталонский парламент провозгласил независимость, что привело к вмешательству испанских властей. 

Мадрид взял прямой контроль над регионом, распустив каталонское правительство. Лидеров сепаратистов арестовали, а некоторые, включая Карлеса Пучдемона, сбежали за границу, чтобы избежать судебного преследования.

Россия пытается влиять на Европу

Стоит напомнить, что Кремль занимается злонамеренной деятельностью и пытается влиять на страны Европы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что следующими целями российской агрессии могут быть страны Балтии, Польша или Балканы.

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