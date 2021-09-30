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Мадрид отменяет карантинные ограничения для ресторанов и клубов

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Мадрид, Четверг 30 сентября 2021 19:07
Мадрид отменяет карантинные ограничения для ресторанов и клубов Фото: Мадрид отменяет карантинные ограничения для ресторанов и клубов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С 4 октября столица Испании Мадрид отменяет ограничения на количество людей в ресторанах и развлекательных заведениях. Ранее количество мест было ограничено до 75%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

"С понедельника мы собираемся снять все ограничения на пропускную способность, и мы практически в шаге от того, что было до пандемии", - заявила премьер Мадрида Изабел Диас Аюсо.

Новые правила будут касаться баров, ресторанов, ночных клубов, кинотеатров, театров, спортивных центров и многофункциональных помещений.

С 20 сентября в Испании сняли ограничения касаемо времени работы заведений, однако заполненность мест не должна была превышать 75%.

По словам премьера, в общественных заведениях питания и в дальнейшем необходимо будет носить защитные маски, впрочем, их можно будет снять в случае поддержания безопасной дистанции на открытых площадках.

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