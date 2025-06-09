Мадрид охопили протести: демонстранти вимагають змін і відставки уряду Санчеса

Так, у неділю, 8 червня, десятки тисяч іспанців зібралися в центрі Мадрида на акцію протесту проти уряду прем’єр-міністра Педро Санчеса. Демонстранти вимагали дострокових виборів та звинувачували чинну владу в корупції.

За офіційними даними, участь у протесті взяли від 45 до 50 тисяч людей, однак організатори заявляють про понад 100 тисяч.

Мітинг організувала опозиційна консервативна Народна партія (НП) під гаслом "Мафія або демократія".

Протестувальники тримали плакати з написами "Санчес - зрадник" і "Уряд у відставку".

Корупційні скандали навколо оточення прем’єра

Протягом останнього року Іспанська соціалістична робітнича партія, яка перебуває при владі, зіткнулася з низкою корупційних звинувачень.

У центрі уваги - не лише члени партії, а й найближчі родичі прем’єра. Зокрема, під слідством перебувають його дружина Бегонья Гомес і брат Давід Санчес.

Скандал набрав обертів після витоку аудіозаписів, на яких колишня членкиня ІСРП, Лейре Діас, нібито пропонувала вплив у судах в обмін на компромат на поліцію. Вона заперечує зв’язки з прем’єром та пояснює дії дослідницькою роботою над книгою про корупцію.

Протестувальники вимагають дострокових виборів

Лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо виступив перед протестувальниками з гучним закликом до дострокових виборів.

"Іспанії потрібна революція гідності та свободи", - заявив він.

Фейхоо також прямо звинуватив чинного прем’єр в брехні та закликав "здатися демократії".

Санчес своєю чергою назвав розслідування щодо дружини політично вмотивованим нападом, організованим ультраправими силами, та заявив про спробу знищити його особисто і політично.

Опозиція також під прицілом

Хоча протест і був організований НП, однак сама партія теж не позбавлена критики. Її представники нині керують кількома регіонами, серед яких — Валенсія, що зазнала нищівних повеней минулого року.

Крім того, президентка Мадридського регіону Ізабель Діас Аюсо опинилася в центрі скандалу через розслідування щодо бізнесу її партнера.

У відповідь урядові міністри намагаються знизити значення протесту. Міністр транспорту Оскар Пуенте опублікував фото порожніх ділянок площі, а міністр цифрової трансформації Оскар Лопес заявив, що акція була спробою відвернути увагу від проблем самої НП.

"Поки вони обливають брудом - ми рухаємося вперед", — написав Лопес у X.