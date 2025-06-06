Чи піде Іспанія на поступки НАТО? Уряд озвучив позицію щодо витрат на оборону
Іспанія попри тиск НАТО вирішила залишити витрати на оборону на рівні 2% ВВП. Однак підвищення цільового показника витрат Мадрид підтримує.
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр оборони Іспанії пояснила, що Іспанія дотримується своєї цільової цілі щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.
"Ми вважаємо, що цих 2% достатньо для виконання зобов’язань, які ми взяли на себе", - сказала Роблес.
Водночас вона додала, що Іспанія не накладе вето на рішення НАТО про підвищення цільового показника витрат на оборону під час саміту, який відбудеться пізніше цього місяця в Гаазі.
"Важливо, щоб кожна країна була здатна досягти цілей, які вона сама собі поставила", - зазначила міністр.
Вимога Трампа
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп неодноразово критикував країни-члени НАТО за недостатні витрати на оборону.
Зокрема він наголошував, що США нібито несуть непропорційно велику частку фінансового тягаря Альянсу й вимагав, щоб європейські союзники збільшили власні оборонні бюджети.
Американський лідер, зокрема, акцентував на тому, що кожна країна має самостійно дбати про свою безпеку, дотримуючись зобов’язань щодо витрат на оборону.
За словами глави Пентагону Піта Гегсета, союзники США по НАТО не можуть покладатись на Вашингтон в питаннях своєї оборони й повинні активізувати власні зусилля.
Як зазначав нещодавно посол США в НАТО Метью Вітакер, Штати очікують, що НАТО представить кроки щодо досягнення показника витрат на оборону в розмірі 5%.
Однак вчора міністр оборони США Піт Гегсет висловив впевненість, в тому, що НАТО збільшить витрати на оборону до саміту в Гаазі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.