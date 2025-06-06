Чи піде Іспанія на поступки НАТО? Уряд озвучив позицію щодо витрат на оборону

Іспанія попри тиск НАТО вирішила залишити витрати на оборону на рівні 2% ВВП. Однак підвищення цільового показника витрат Мадрид підтримує.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр оборони Іспанії пояснила, що Іспанія дотримується своєї цільової цілі щодо витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.

"Ми вважаємо, що цих 2% достатньо для виконання зобов’язань, які ми взяли на себе", - сказала Роблес.

Водночас вона додала, що Іспанія не накладе вето на рішення НАТО про підвищення цільового показника витрат на оборону під час саміту, який відбудеться пізніше цього місяця в Гаазі.