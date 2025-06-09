Мадрид охватили протесты: демонстранты требуют перемен и отставки правительства Санчеса

Так, в воскресенье, 8 июня, десятки тысяч испанцев собрались в центре Мадрида на акцию протеста против правительства премьер-министра Педро Санчеса. Демонстранты требовали досрочных выборов и обвиняли действующую власть в коррупции.

По официальным данным, участие в протесте приняли от 45 до 50 тысяч человек, однако организаторы заявляют о более 100 тысячах.

Митинг организовала оппозиционная консервативная Народная партия (НП) под лозунгом "Мафия или демократия".

Протестующие держали плакаты с надписями "Санчес - предатель" и "Правительство в отставку".

Коррупционные скандалы вокруг окружения премьера

В течение последнего года Испанская социалистическая рабочая партия, которая находится у власти, столкнулась с рядом коррупционных обвинений.

В центре внимания - не только члены партии, но и ближайшие родственники премьера. В частности, под следствием находятся его жена Бегонья Гомес и брат Давид Санчес.

Скандал набрал обороты после утечки аудиозаписей, на которых бывшая член ИСРП, Лейре Диас, якобы предлагала влияние в судах в обмен на компромат на полицию. Она отрицает связи с премьером и объясняет действия исследовательской работой над книгой о коррупции.

Протестующие требуют досрочных выборов

Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо выступил перед протестующими с громким призывом к досрочным выборам.

"Испании нужна революция достоинства и свободы", - заявил он.

Фейхоо также прямо обвинил действующего премьера во лжи и призвал "сдаться демократии".

Санчес в свою очередь назвал расследование в отношении жены политически мотивированным нападением, организованным ультраправыми силами, и заявил о попытке уничтожить его лично и политически.

Оппозиция также под прицелом

Хотя протест и был организован НП, однако сама партия тоже не лишена критики. Ее представители сейчас руководят несколькими регионами, среди которых - Валенсия, подвергшаяся сокрушительным наводнениям в прошлом году.

Кроме того, президент Мадридского региона Изабель Диас Аюсо оказалась в центре скандала из-за расследования в отношении бизнеса ее партнера.

В ответ правительственные министры пытаются снизить значение протеста. Министр транспорта Оскар Пуэнте опубликовал фото пустых участков площади, а министр цифровой трансформации Оскар Лопес заявил, что акция была попыткой отвлечь внимание от проблем самого ЧП.

"Пока они обливают грязью - мы движемся вперед", - написал Лопес в X.