Мадрид націлився на проведення гран-прі Формули-1: коли відбудеться перша гонка

Календар Королівських автоперегонів у найближчі роки може поповнитися етапом у столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RacingNews365 .

Плани проведення етапу в Мадриді набули реальних обрисів. Переговори між інвесторами та босами Формули-1 нібито вийшли на фінішну пряму.

Нова гонка стане напівміською, нагадуючи Гран-прі Маямі. Частково траса проляже через мадридські вулиці, а решта – по території стаціонарної виставки Ifema. Там у 12-ти будівлях планують розсмістити бокси, пункт управління гонкою і паддок із VIP-зонами.

Найімовірніше, Мадрид у 2026-2027 рр. потіснить із календаря F1 Барселону. Представники Ifema, однак, закликають зберегти в переліку обидва іспанські етапи. Тамтешня траса "Каталунья-Монтмело" потрапила до Королівських автоперегонів у сезоні-1991. Згодом у Хересі та Валенсії провели кілька Гран-прі Європи.

Мадрид уперше був залучений до Формули-1 наприкінці 60-х. Тамтешній автодром "Харама" приймав Гран-прі Іспанії у 1968, 1970, 1972, 1974, 1976-1979, 1981 рр. Пізніше там проводили змагання MotoGP.