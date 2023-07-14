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Мадрид націлився на проведення гран-прі Формули-1: коли відбудеться перша гонка

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Мадрид, П'ятниця 14 липня 2023 15:29
Мадрид націлився на проведення гран-прі Формули-1: коли відбудеться перша гонка Фото: Виставковий комплекс Ifema готовий проводити Гран-прі Іспанії (facebook.com/IFEMA)
Автор: Антон Федорців

Календар Королівських автоперегонів у найближчі роки може поповнитися етапом у столиці Іспанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RacingNews365.

Плани проведення етапу в Мадриді набули реальних обрисів. Переговори між інвесторами та босами Формули-1 нібито вийшли на фінішну пряму.

Нова гонка стане напівміською, нагадуючи Гран-прі Маямі. Частково траса проляже через мадридські вулиці, а решта – по території стаціонарної виставки Ifema. Там у 12-ти будівлях планують розсмістити бокси, пункт управління гонкою і паддок із VIP-зонами.

Найімовірніше, Мадрид у 2026-2027 рр. потіснить із календаря F1 Барселону. Представники Ifema, однак, закликають зберегти в переліку обидва іспанські етапи. Тамтешня траса "Каталунья-Монтмело" потрапила до Королівських автоперегонів у сезоні-1991. Згодом у Хересі та Валенсії провели кілька Гран-прі Європи.

Мадрид уперше був залучений до Формули-1 наприкінці 60-х. Тамтешній автодром "Харама" приймав Гран-прі Іспанії у 1968, 1970, 1972, 1974, 1976-1979, 1981 рр. Пізніше там проводили змагання MotoGP.

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Британії у Сільверстоуні.

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Формула-1 Мадрид
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