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Мадрид нацелился на проведение гран-при Формулы-1: когда состоится первая гонка

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Мадрид, Пятница 14 июля 2023 15:29
Мадрид нацелился на проведение гран-при Формулы-1: когда состоится первая гонка Фото: Выставочный комплекс Ifema готов проводить Гран-при Испании (facebook.com/IFEMA)
Автор: Антон Федорцив

Календарь Королевских автогонок в ближайшие годы может пополниться этапом в столице Испании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RacingNews365.

Планы проведения этапа в Мадриде приобрели реальные очертания. Переговоры между инвесторами и боссами Формулы-1 якобы вышли на финишную прямую.

Новая гонка станет полугородской, напоминая Гран-при Майами. Частично трасса проляжет через мадридские улицы, а остальные – по территории стационарной выставки Ifema. Там в 12-ти зданиях планируют разместить боксы, пункт управления гонкой и паддок с VIP-зонами.

Вероятнее всего, Мадрид в 2026-2027 гг. потеснит из календаря F1 Барселону. Представители Ifema, однако, призывают сохранить в перечне оба испанских этапа. Тамошняя трасса "Каталунья-Монтмело" попала в Королевские автогонки в сезоне-1991. Затем в Хересе и Валенсии провели несколько Гран-при Европы.

Мадрид впервые был вовлечен в Формулу-1 в конце 60-х. Местный автодром "Харама" принимал Гран-при Испании в 1968, 1970, 1972, 1974, 1976-1979, 1981 гг. Позже там проводились соревнования MotoGP.

К слову, ранее Ферстаппен триумфовал на Гран-при Британии в Сильверстоуне.

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Формула-1 Мадрид
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