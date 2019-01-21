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На Мадагаскаре в результате наводнения погибли 9 человек

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 02:06
На Мадагаскаре в результате наводнения погибли 9 человек
Фото: наводнение (из открытых источников)

Наводнение полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов

На Мадагаскаре в результате наводнения, вызванного сильными ливнями, погибли девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Devdiscourse.

По данным портала, все девять человек утонули в столице островного государства Антананариву.

Спасатели сообщили, что тела пятерых погибших были обнаружены в субботу, 19 января, еще четыре жертвы наводнения были найдены в воскресенье, 20 января.

Отмечается, что наводнение полностью уничтожило по меньшей мере пять жилых домов.

Напомним, в результате шторма на Филиппинах погибли по меньшей мере 126 человек. Главными причинами летальных исходов стали оползни, вызванные проливными дождями. По словам представителей региональных служб, только в горном районе Бикол к юго-востоку от Манилы погибли более 100 человек.

1 января в Индонезии в городе Сукабуми в провинции Западная Ява в результате оползня погибли по меньшей мере 15 человек, еще 20 человек считаются пропавшими без вести.

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Новости Украины наводнениемадагаскар
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