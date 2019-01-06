Число жертв шторма на Филиппинах существенно возросло

Фото: шторм на Филиппинах (twitter.afp)

На Филиппинах погибли не менее 126 человек из-за шторма

В результате шторма на Филиппинах, по последним данным, погибли не менее 126 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Сообщается, что число погибших в результате шторма, который обрушился на Филиппины, достигло 126 человек. Главными причинами летальных исходов стали оползни, вызванные проливными дождями.

Напомним, ранее было известно о 85 жертвах шторма на Филиппинах. Стихийное бедствие обрушилось на центральные и восточные острова 29 декабря и вызвало сильные наводнения и оползни. По словам представителей региональных служб, только в горном районе Бикол к юго-востоку от Манилы погибли более 100 человек.

Отметим, регион Бикол часто подвергается воздействию смертоносных тайфунов, однако местные жители не успели принять необходимые меры, поскольку правительственная система штормового оповещения квалифицировала его как недостаточно опасный.

Кроме того, 29 декабря на Филиппинах произошло мощное землетрясение. Подземные толчки произошли на глубине 49 километров. Вибрации ощущались в радиусе 250 километров.



