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На Мадагаскарі в результаті повені загинули 9 людей

Новини » Надзвичайні події    21.01.2019 - 02:06
На Мадагаскарі в результаті повені загинули 9 людей
Фото: повінь (з відкритих джерел)

Повінь повністю знищила щонайменше п'ять житлових будинків

На Мадагаскарі в результаті повені, викликаної сильними зливами, загинули дев'ять осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Devdiscourse.

За даними порталу, всі дев'ять людей потонули в столиці острівної держави Антананаріву.

Рятувальники повідомили, що тіла п'ятьох загиблих були виявлені в суботу, 19 січня, ще чотири жертви повені були знайдені в неділю, 20 січня.

Наголошується, що повінь повністю знищило щонайменше п'ять житлових будинків.

Нагадаємо, в результаті шторму на Філіппінах загинули щонайменше 126 осіб. Головними причинами летальних випадків стали зсуви, викликані зливами. Зі слів представників регіональних служб, тільки в гірському районі Бікол на південний схід від Маніли загинули понад 100 осіб.

1 січня в Індонезії у місті Сукабумі в провінції Західна Ява в результаті зсуву загинули щонайменше 15 людей, ще 20 осіб вважаються зниклими без вісті.

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