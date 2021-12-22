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На Мадагаскаре министр выжил после крушения вертолета. И 12 часов плыл к берегу

Автор: Юлия Бойко

Мадагаскарский министр по делам полиции Серж Желле выжил в крушении вертолета. Чтобы спастись, ему пришлось еще 12 часов плыть к берегу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian

Сообщается, что Желле стал одним из двух выживших, которые плыли около 12 часов до берега после того, как их вертолет разбился у северо-восточного побережья острова.

Он и еще один полицейский достигли берега в приморском городе Махамбо во вторник утром после того, как выпрыгнули из падающего вертолета. Они использовали одно из сидений вертолета в качестве плавучего средства.

"Мое время умирать еще не пришло", - заявил генерал Желле на одном из опубликованных в социальных сетях видео.

Также сообщается, что министр летел на место кораблекрушения возле северо-восточного побережья Мадагаскара. В результате этого инцидента погибли не менее 39 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Мадагаскара затонуло грузовое судно Francia, на борту которого находились 138 нелегальных пассажиров. На данный момент известно уже о 64 погибших.

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Мадагаскар