На Мадагаскарі міністр вижив після аварії вертольота. І 12 годин плив до берега

Повідомляється, що Желле став одним з двох осіб, що вижили і пливли близько 12 годин до берега після того, як їх вертоліт розбився біля північно-східного узбережжя острова.

Він і ще один поліцейський досягли берега в приморському місті Махамбо у вівторок вранці після того, як вистрибнули з падаючого вертольота. Вони використали одне з сидінь вертольота як плавучий засіб.

"Мій час вмирати ще не прийшов", - заявив генерал Желле на одному з опублікованих в соціальних мережах відео.

Також повідомляється, що міністр летів на місце корабельної аварії біля північно-східного узбережжя Мадагаскару. В результаті цього інциденту загинули не менше 39 осіб.