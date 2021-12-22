На Мадагаскарі міністр вижив після аварії вертольота. І 12 годин плив до берега

Мадагаскарський міністр у справах поліції Серж Желле вижив у катастрофі вертольота. Щоб врятуватися, йому довелося ще 12 годин плисти до берега.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian
Повідомляється, що Желле став одним з двох осіб, що вижили і пливли близько 12 годин до берега після того, як їх вертоліт розбився біля північно-східного узбережжя острова.
Він і ще один поліцейський досягли берега в приморському місті Махамбо у вівторок вранці після того, як вистрибнули з падаючого вертольота. Вони використали одне з сидінь вертольота як плавучий засіб.
"Мій час вмирати ще не прийшов", - заявив генерал Желле на одному з опублікованих в соціальних мережах відео.
Також повідомляється, що міністр летів на місце корабельної аварії біля північно-східного узбережжя Мадагаскару. В результаті цього інциденту загинули не менше 39 осіб.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що біля берегів Мадагаскару затонуло вантажне судно Francia, на борту якого було 138 нелегальних пасажирів. На даний момент відомо вже про 64 загиблих.