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Крушение судна у Мадагаскара: число жертв выросло

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Мадагаскар, Среда 22 декабря 2021 11:04
Крушение судна у Мадагаскара: число жертв выросло Фото: около Мадагаскара затонуло грузовое судно с людьми (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

У берегов Мадагаскара затонуло грузовое судно Francia, на борту которого находились 138 нелегальных пассажиров. Количество жертв катастрофы выросло до 64 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трагедия произошла поздно вечером в понедельник, 20 декабря, у побережья северо-восточного Мадагаскара. Погибли минимум 64 человека. Сейчас ведутся поиски 24 пропавших без вести пассажиров.

По сообщению Управления морского и речного порта, было найдено 50 выживших.

Директор по морским операциям Агентства морских и речных портов (APMF) Мами Рандрианавони отметил, что грузовое судно, которому не разрешено перевозить людей, было перегружено, и двигатель был залит водой.

Напомним, в Санкт-Петербурге (Россия) на судостроительном заводе "Северная верфь" загорелся один из строящихся военных кораблей.

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