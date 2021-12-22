Крушение судна у Мадагаскара: число жертв выросло
У берегов Мадагаскара затонуло грузовое судно Francia, на борту которого находились 138 нелегальных пассажиров. Количество жертв катастрофы выросло до 64 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Трагедия произошла поздно вечером в понедельник, 20 декабря, у побережья северо-восточного Мадагаскара. Погибли минимум 64 человека. Сейчас ведутся поиски 24 пропавших без вести пассажиров.
По сообщению Управления морского и речного порта, было найдено 50 выживших.
Директор по морским операциям Агентства морских и речных портов (APMF) Мами Рандрианавони отметил, что грузовое судно, которому не разрешено перевозить людей, было перегружено, и двигатель был залит водой.
Напомним, в Санкт-Петербурге (Россия) на судостроительном заводе "Северная верфь" загорелся один из строящихся военных кораблей.