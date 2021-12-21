У Мадагаскара затонул корабль, минимум 17 погибших

При этом сообщается, что 68 человек пропали без вести.

В то же время, по меньшей мере 45 человек были спасены.

Судно Francia покинуло город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго.

Генеральный директор агентства морских и речных портов Жан Эдмонд Рандрианантенаина сказал, что поскольку судно зарегистрировано как грузовое, оно не имеет права перевозить пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом.