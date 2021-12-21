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У Мадагаскара затонул корабль, минимум 17 погибших

Автор: Анна Полисученко

Грузовое судно Francia, на борту которого находились 130 нелегальных пассажиров, затонуло у северо-восточного побережья Мадагаскара. Погибли не менее 17 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

При этом сообщается, что 68 человек пропали без вести.

В то же время, по меньшей мере 45 человек были спасены.

Судно Francia покинуло город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго.

Генеральный директор агентства морских и речных портов Жан Эдмонд Рандрианантенаина сказал, что поскольку судно зарегистрировано как грузовое, оно не имеет права перевозить пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом.

Ранее мы писали, что на Мадагаскаре в результате наводнения погибли 9 человек.

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Мадагаскар