У Мадагаскара затонул корабль, минимум 17 погибших

Грузовое судно Francia, на борту которого находились 130 нелегальных пассажиров, затонуло у северо-восточного побережья Мадагаскара. Погибли не менее 17 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
При этом сообщается, что 68 человек пропали без вести.
В то же время, по меньшей мере 45 человек были спасены.
Судно Francia покинуло город Антанамбе в восточном районе Мананара-Норд и направлялось в сторону порта Суаньерана-Ивонго.
Генеральный директор агентства морских и речных портов Жан Эдмонд Рандрианантенаина сказал, что поскольку судно зарегистрировано как грузовое, оно не имеет права перевозить пассажиров, а Антанамбе не является официальным портом.
Ранее мы писали, что на Мадагаскаре в результате наводнения погибли 9 человек.