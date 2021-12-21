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Біля Мадагаскару затонув корабель, щонайменше 17 загиблих

Автор: Анна Полисученко

Вантажне судно Francia, на борту якого знаходилися 130 нелегальних пасажирів, затонуло біля північно-східного узбережжя Мадагаскару. Загинули не менше 17 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

При цьому повідомляється, що 68 осіб зникли безвісти.

У той же час, щонайменше 45 осіб були врятовані.

Судно Francia покинуло місто Антанамбе в східному районі Мананара-Норд і прямувало в бік порту Суаньерана-Івонго.

Генеральний директор агентства морських і річних портів Жан Едмонд Рандріанантеніна сказав, що оскільки судно зареєстровано як вантажне, воно не має права перевозити пасажирів, а Антанамбе не є офіційним портом.

Раніше ми писали, що на Мадагаскарі в результаті повені загинули 9 людей.

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Мадагаскар