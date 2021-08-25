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Мадагаскар на грани "катастрофического" голода из-за изменения климата

Автор: Сергей Пышкин

Вследствие четырех лет засухи, Мадагаскар находится на грани голода. Около тридцати тысяч человек на территории островного государства страдают из-за отсутствия продовольственной безопасности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Организации Объединенных Наций убеждена в том, что число людей, столкнувшихся с голодом из-за засухи на Мадагаскаре может резко возрасти.

Несмотря на то, что засухи являются довольно частым явлением на территории острова, однако сегодняшняя экологическая катастрофа может быть связана с изменениями климата.

"В последнем отчете Межправительственной группы экспертов по изменению климата мы увидели, что на Мадагаскаре наблюдается рост засушливости. И ожидается, что эта цифра увеличится, если изменение климата продолжится", - отметил мадагаскарский ученый Рондро Барімалала.

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Мадагаскар