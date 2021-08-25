Мадагаскар на межі "катастрофічного" голоду через зміни клімату

Організації Об'єднаних Націй переконана у тому, що число людей, які зіткнулися з голодом через посухи на Мадагаскарі може різко зрости.

Попри те, що посухи є доволі частим явищем на території острова, втім сьогоднішня екологічна катастрофа може бути пов’язана зі змінами клімату.

"В останньому звіті Міжурядової групи експертів з питань змін клімату ми побачили, що на Мадагаскарі спостерігається зростання посушливості. І очікується, що ця цифра збільшиться, якщо зміна клімату продовжиться", - відзначив мадагаскарський вчений Рондро Барімалала.