macOS 27 стане останньою: які Mac більше не отримають оновлень

Попередній реліз 2025 року (macOS 26 Tahoe) ще підтримував обмежену кількість професійних пристроїв на базі рішень Intel, зокрема 16-дюймовий MacBook Pro (2019), 13-дюймовий MacBook Pro (2020), Mac Pro (2019) та 27-дюймовий iMac (2020).

З виходом macOS 27 Golden Gate всі ці моделі офіційно позбавляються доступу до нових версій ОС.

Список підтримуваних пристроїв

Нова операційна система орієнтована виключно на архітектуру ARM. Оновлення гарантовано отримають усі комп'ютери, випущені починаючи з 2020 року, які оснащені процесорами M-серії, а також новітні субфлагмани.

До списку сумісних моделей увійшли:

Усі модифікації MacBook Air та MacBook Pro на базі процесорів M1, M2, M3, M4 та новіших.

та на базі процесорів M1, M2, M3, M4 та новіших. Стаціонарні комп'ютери iMac, Mac mini, Mac Studio та Mac Pro з фірмовими чипами.

та з фірмовими чипами. Новий компактний ноутбук MacBook Neo, який функціонує під управлінням мобільного процесора A18 Pro.

Подальша доля комп'ютерів на базі Intel

Припинення підтримки великих оновлень не означає миттєвого перетворення комп'ютерів на несправні девайси.

Згідно з традиційною політикою Apple, кожна версія операційної системи отримує критичні патчі безпеки протягом трьох років після свого офіційного релізу.

Це означає, що власники MacBook на Intel можуть розраховувати на регулярне обслуговування та захист своїх систем від вразливостей щонайменше до 2029 року.

Читайте більше: MacBook Ultra стане першим ноутбуком Apple із тачскріном: що відомо про новинку

Фінальний етап для емулятора Rosetta 2

Значно серйознішим викликом для екосистеми стане програмна сумісність.

Apple офіційно оголосила, що macOS 27 Golden Gate буде фінальною версією ОС, яка містить у своєму складі Rosetta 2 - спеціальний трансляційний шар, що дозволяє запускати програми, створені для архітектури x86, на процесорах Apple Silicon.

Це рішення матиме помітні наслідки для ринку софту:

На macOS 27 старі програми для Intel працюватимуть у штатному режимі, але після релізу macOS 28 у 2027 році їхній запуск стане неможливим.

Такий крок має стимулювати розробників повністю переписати свій софт під архітектуру ARM, що забезпечить вищу енергоефективність та продуктивність програм.

Проблемою залишаються закинуті проєкти та старі відеоігри, які вже не перебувають у стадії активної розробки та підтримки.

Як виняток, Apple пообіцяла зберегти обмежену частину функціоналу Rosetta у майбутніх версіях ОС суто для запуску класичних ігор. Проте ця інтегрована опція не буде сумісною із більшістю звичайних робочих та офісних програм Intel, які досі отримують оновлення.