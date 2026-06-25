macOS 27 станет последней: какие Mac больше не получат обновлений

Предыдущий релиз 2025 года (macOS 26 Tahoe) еще поддерживал ограниченное количество профессиональных устройств на базе решений Intel, включая 16-дюймовый MacBook Pro (2019), 13-дюймовый MacBook Pro (2020), Mac Pro (2019) и 27-дюймовый iMa.

С выходом macOS 27 Golden Gate все эти модели официально лишаются доступа к новым версиям ОС.

Список поддерживаемых устройств

Новая операционная система ориентирована исключительно на архитектуру ARM . Обновления гарантированно получат все компьютеры, выпущенные с 2020 года, оснащенные процессорами M-серии, а также новейшие субфлагманы.

В список совместимых моделей вошли :

Все модификации MacBook Air и MacBook Pro на базе процессоров M1, M2, M3, M4 и более новых.

и на базе процессоров M1, M2, M3, M4 и более новых. Стационарные компьютеры iMac, Mac mini, Mac Studio и Mac Pro с фирменными чипами.

и с фирменными чипами. Новый компактный ноутбук MacBook Neo , функционирующий под управлением мобильного процессора A18 Pro.

Дальнейшая судьба компьютеров на базе Intel

Остановка поддержки больших обновлений не означает мгновенного преобразования компьютеров в неисправные девайсы.

Согласно традиционной политике Apple, каждая версия операционной системы получает критические патчи безопасности в течение трех лет после своего официального релиза.

Это означает, что владельцы MacBook на Intel могут рассчитывать на регулярное обслуживание и защиту своих систем от уязвимостей, по меньшей мере, до 2029 года .

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Финальный этап для эмулятора Rosetta 2

Значительно более серьезным вызовом для экосистемы станет программная совместимость.

Apple официально объявила, что macOS 27 Golden Gate будет финальной версией ОС, содержащей в своем составе Rosetta 2 - специальный трансляционный слой, позволяющий запускать программы, созданные для архитектуры x86, на процессорах Apple Silicon .

Это решение будет иметь заметные последствия для рынка софта :

На macOS 27 старые программы для Intel будут работать в штатном режиме, но после релиза macOS 28 в 2027 году их запуск станет невозможен.

Такой шаг должен стимулировать разработчиков полностью переписать свой софт под архитектуру ARM, что обеспечит более высокую энергоэффективность и производительность программ.

Проблемой остаются заброшенные проекты и старые видеоигры, уже не находящиеся в стадии активной разработки и поддержки.

Как исключение, Apple пообещала сохранить ограниченную часть функционала Rosetta в будущих версиях операционной системы сугубо для запуска классических игр. Однако эта интегрированная опция не будет совместима с большинством обычных рабочих и офисных программ Intel, которые до сих пор получают обновление.