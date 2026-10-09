MacBook, iPad mini та нові iMac: Apple готує одразу 4 пристрої у жовтні

Перший сенсорний MacBook та новий iPad mini

Довгоочікуваний сенсорний ноутбук вийде під назвою MacBook Ultra або поповнить лінійку MacBook Pro у версіях на 14 та 16 дюймів.

Пристрій отримає динамічний інтерфейс, який адаптується під різні типи введення, OLED-панель замість звичного екрана та елемент Dynamic Island.

Корпус флагманського ноутбука стане помітно легшим. При цьому новинка працюватиме на чипах M5 Pro та M5 Max, оскільки професійні версії наступного покоління процесорів Купертіно наразі не випускає.

Також на заході очікується анонс оновленого планшета iPad mini. Він отримає:

якісний OLED-дисплей;

перенесену на бічну панель фронтальну камеру;

покращену акустичну систему.

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Оновлення iMac та базових ноутбуків

Окрім сенсорного флагмана, Apple готується презентувати нові версії моноблока iMac та базового 14-дюймового MacBook Pro. Обидва пристрої отримають свіжий чип M6, який раніше дебютував у компактному комп'ютері Mac mini.

При цьому базовий 14-дюймовий MacBook Pro до цього оснащувався процесором M5, а моноблок iMac залишався на поколінні M4. Цікаво, що дизайн обох пристроїв залишать без змін.

Перша з двох жовтневих презентацій Apple відбудеться вже 13 жовтня і буде присвячена гаджетам для розумного дому. Другий захід 27 жовтня пройде у змішаному форматі з онлайн-трансляцією та демонстраційною зоною для журналістів.