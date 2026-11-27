Apple готує перший за понад 4 роки редизайн ноутбука MacBook Air і планує перевести його на OLED-екран. Оновлена модель може вийти вже у другій половині 2027 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технічного аналітика Марка Гурмана .

Коли вийде новий MacBook Air і чому Apple готує два оновлення?

З моменту виходу MacBook Air на чипі Apple M2 у липні 2022 року ноутбук отримував лише оновлення процесорів, а дизайн корпусу залишався незмінним.

Однак, за даними редактора Bloomberg Марка Гурмана, Apple готує масштабніші зміни - і може протягом року випустити дві версії ноутбука.

Спочатку, навесні 2027 року, компанія планує представити MacBook Air на чипі Apple M6. Ця модель збереже актуальний дизайн.

А от повністю оновлений ноутбук із новим корпусом може дебютувати вже у другій половині 2027 року.

Втім, графік запуску ще не остаточний: реліз моделі з новим дизайном можуть перенести на 2028 рік.

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OLED-екран і новий корпус: що зміниться в MacBook Air

Разом із новим дизайном MacBook Air, за чутками, отримає OLED-дисплей замість звичної IPS-матриці.

Хоча Apple нібито відклала випуск iMac з OLED через високу вартість запчастин, від планів перевести MacBook Air на нову технологію екранів Купертіно не відмовляється.

Орієнтиром для майбутнього Air може стати новий MacBook Pro з тандемним OLED-дисплеєм.

У новій професійній моделі Apple реалізувала кілька помітних змін: корпус став трохи тоншим і легшим, широкий виріз у дисплеї замінили на Dynamic Island, а на кришку повернули логотип Apple з підсвічуванням.

Що чекає на MacBook Neo 2?

Одночасно з MacBook Air на чипі M6 навесні 2027 року очікується вихід другого покоління MacBook Neo. За попередніми даними, лептоп отримає процесор Apple A19 Pro та 12 ГБ оперативної пам'яті.