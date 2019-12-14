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Маас заявил о вранье Путина по делу об убийстве чеченца в Берлине

Новости » Политика     14.12.2019 - 20:50
Маас заявил о вранье Путина по делу об убийстве чеченца в Берлине
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

По его словам, Берлин не получал от Москвы никаких официальных запросов по поводу Хангошвили

Министра иностранных дел Германии Хайко Мааса заявил, что Российская Федерация не просила выдать убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили, как об этом заявил ранее президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

По его словам, Берлин не получал от Москвы никаких официальных запросов по поводу Хангошвили. Также министр отметил, что теперь обвинения против убитого довольно сложно проверить.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции Германии заявили, что не получали запрос от Росси об экстрадиции грузина Зелимхана Хангошвили, который был убит. Таким образом в Германии ответили на заявление президента РФ Владимира Путина, который сказал, что просьбы Москвы о его экстрадиции "не были услышаны".

Ранее Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством грузина Хангошвили в Берлине. Немецкая Генпрокуратура заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии.

Как известно, Зелимхан Хангошвили застрелили в центральном берлинском парке в августе текущего года, когда он направлялся в мечеть. Путин заявил, что грузин был причастен к террактам в России.

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