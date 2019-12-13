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Маас обвинил Путина в попытке оправдать убийство чеченца в Берлине

Новости » Политика     13.12.2019 - 11:24
Маас обвинил Путина в попытке оправдать убийство чеченца в Берлине
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Маас прокомментировал слова Путина об запросе на экстрадицию

Глава МИД Германии Хайко Мас обвинил президента России Владимира Путина в попытке оправдать убийство чеченца Зелимхана Хангошвили в Берлине. Об этом сообшает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Маас прокомментировал слова Путина о реакции ФРГ на попытку Москвы добиться экстрадиции Хангошвили, убитого летом в Берлине.

"Утверждения президента РФ о том, что неоднократные запросы Москвы на выдачу Хангошвили не нашли "взаимопонимания" у немецких коллег, "звучат нелепо" и похожи на попытку оправдания преступления", - сказал Маас.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции Германии заявили, что не получали запрос от Росси об экстрадиции грузина Зелимхана Хангошвили, который был убит. Таким образом в Германии ответили на заявление президента РФ Владимира Путина, который сказал, что просьбы Москвы о его экстрадиции "не были услышаны".

Ранее Германия выслала двух сотрудников посольства России в связи с убийством грузина Хангошвили в Берлине. Немецкая Генпрокуратура заявила, что у нее достаточно фактических доказательств причастности госорганов РФ или Чечни к убийству гражданина Грузии.

Как известно, Зелимхан Хангошвили был застрелен в центральном берлинском парке в августе, когда он направлялся в мечеть. Путин заявил, что грузин был причастен к террактам в России.

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