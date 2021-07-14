Маас заявив про зближення позицій Німеччини і США по "Північному потоку-2"

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив про проведення "великої підготовки" до переговорів з США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Він вважає, що у цих переговорів "хороші перспективи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"В останні тижні була проведена велика підготовча робота, і я думаю, що за багатьма пунктами ми зблизилися", - заявив Маас.

У той же час, дипломат не став робити прогнози з приводу того, чи буде досягнутий прорив у вже на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена, яка відбудеться 15 липня.

"Важливо, що мета чітко сформульована, і я впевнений, що ми цю мету досягнемо", - підкреслив він.