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Маас заявив про зближення позицій Німеччини і США по "Північному потоку-2"

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Середа 14 липня 2021 09:25
Маас заявив про зближення позицій Німеччини і США по "Північному потоку-2" Фото: глава МЗС Німеччини Гайко Маас (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас заявив про проведення "великої підготовки" до переговорів з США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2". Він вважає, що у цих переговорів "хороші перспективи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"В останні тижні була проведена велика підготовча робота, і я думаю, що за багатьма пунктами ми зблизилися", - заявив Маас.

У той же час, дипломат не став робити прогнози з приводу того, чи буде досягнутий прорив у вже на зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена, яка відбудеться 15 липня.

"Важливо, що мета чітко сформульована, і я впевнений, що ми цю мету досягнемо", - підкреслив він.

Раніше з США заявили, що уряд Німеччини має сказати, що зробить, щоб "Північний потік-2" не став зброєю Російської Федерації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після зустрічі з Меркель 12 червня заявив, що Україна і Німеччина має різні погляди щодо будівництва російського газопроводу"Північний потік-2".

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Германия Північний потік-2
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